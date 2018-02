Onbekende gooit granaat naar VS ambassade in Montenegro en blaast zichzelf op

De explosies vonden plaats rond 0.30 uur lokale tijd. Een correspondent van het Franse persagentschap AFP kon de schade niet onmiddellijk vaststellen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlanse Zaken bevestigde een kleine explosie, bericht tv-zender NBC. Leden van de ambassade werken samen met de lokale politie om de dader(s) te identificeren. De ambassade van de VS in Podgorica raadt Amerikaanse burgers online aan om de omgeving van de ambassade te vermijden.

(2 of 2) Most probably, the device was a hand grenade. Police investigation and identification is under way directed by the prosecutor.

Police Administration of Montenegro