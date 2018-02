Zonnig maar ijzig koud en vannacht vriest het overal

Het is donderdag zonnig, met een snijdende noordoostenwind. Het kwik blijft in Vlaanderen steken op 4 à 5 graden. In Hoog- België blijft het op een aantal plaatsen licht vriezen. Dat meldt het KMI.

Komende nacht blijft het vrijwel helder. Het kwik duikt opnieuw overal onder het vriespunt: de minima liggen rond -9 graden in de Hoge Venen, rond -4 graden in het centrum en rond -1 graad aan zee.

Ook vrijdag wordt het zonnig maar koud, met maxima tussen -1 en +4 graden. De gure wind uit het oosten tot noordoosten vergroot het koudegevoel nog. ‘s Nachts gaat het weer overal vriezen.

Zaterdag krijgen we opnieuw hetzelfde zonnige, maar koude weer. De maximumtemperatuur stijgt tot zowat 4 graden, maar door de matige wind uit het oosten tot noordoosten zal het aanvoelen alsof het licht vriest. Zondag en maandag wordt het kouder. Ook in Laag-België komt de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. Tegelijkertijd neemt de windkracht toe, waardoor het koudegevoel nog vergroot. Het blijft wel zonnig, al kunnen er maandag soms al wat wolkenvelden verschijnen.

Dinsdag en woensdag neemt de bewolking toe, maar het blijft hoogstwaarschijnlijk droog. Op veel plaatsen blijft het ook overdag licht vriezen. ‘s Nachts daalt het kwik tot rond -10 graden of iets minder in de Ardennen en tot -6 of -7 graden in Laag-België.