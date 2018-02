Miljonairsdochter Mireille Gram is gecolloqueerd. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De vrouw, die veroordeeld werd voor de dubbele moordpoging op haar dochters en onlangs vrijkwam, zou opnieuw een zelfmoordpoging ondernomen hebben.

Gram zou in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest nadat ze getracht had haar polsen over te snijden. Het parket bevestigde gisteren dat ze op bevel van de vrederechter werd opgenomen in een psychiatrische ...