Canadese ijshockeyvrouwen grijpen voor het eerst in twintig jaar naast goud, geen medaille voor Vonn in combiné

De Amerikaanse ijshockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven in Pyeongchang. Zij klopten Canada in de finale na shootouts en zorgden ervoor dat voor het eerst in twintig jaar het goud niet naar hun noorderburen ging. In het alpineskiën werden topfavorietes Lindsey Vonn en Mikaela Shiffrin verslagen door de Zwitserse Michelle Gisin, terwijl op de slalom bij de mannen topfavoriet Marcel Hirscher geen eremetaal kon pakken.

Het was al van 1998 geleden dat Canada in het vrouwentoernooi van het ijshockey geen gouden medaille had gepakt. Op de Spelen in Nagano, waar voor het eerst een vrouwentoernooi werd georganiseerd, waren de Verenigde Staten toen te sterk voor hun noorderburen. Canada won op de volgende vier olympische toernooien wel telkens goud (en klopte drie van de vier keer de VS in de finale), maar niet in Pyeongchang. De VS kwamen op voorsprong in de eerste periode, maar de Canadezen bogen die achterstand op vijf minuten tijd om naar een 2-1 voorsprong in de tweede periode. In derde periode kwamen de Amerikanen weer langszij. Ook na de derde periode en twintig minuten extra tijd was er nog geen winnaar, waardoor een shootout nodig was. Daar stond het na vijf schoten voor beide teams 2-2: op het beslissende zesde schot scoorden de VS en redde hun keeper de poging van Canada.

Foto: REUTERS

Vreugde voor de VS in het ijshockey, maar niet in het alpineskiën. De combiné was voor Lindsey Vonn hoogstwaarschijnlijk haar allerlaatste olympische finale ooit. Een tweede gouden medaille ooit zou voor één van de beste skiesters aller tijden de kers op de taart zijn na een prachtige carrière, en met een steengoede afdaling legde de Amerikaanse alvast een goede basis. Vonn was met een tijd van 1:39.37 duidelijk de snelste vrouw in de afdaling en was 1,98 seconden sneller dan Mikaela Shiffrin, die andere topfavoriete. In de slalom ging het voor beide dames echter mis: beiden maakten een stevige fout. Shiffrin kon wel nog zilver uit de brand slepen, maar Vonn haalde de eindstreep niet en bleef dus zonder eremetaal achter. Het goud was voor de foutloze Zwitserse Michelle Gisin, haar landgenote Wendy Holdener pakte brons.

Foto: AFP

André Myhrer heeft op de slalom bij de mannen het goud veroverd. De 35-jarige Zweed finishte na twee runs met een totaaltijd van 1:38.99, en hield zo de Zwitser Ramon Zenhäusern (op 0.34) en de Oostenrijker Michael Matt (op 0.67) achter zich. De Noor Henrik Kristoffersen was in de eerste run de snelste, maar verslikte zich in de tweede en zette dus geen resultaat neer.

Topfavoriet Marcel Hirscher kende een stevige anticlimax: hij week in de eerste run van zijn parcours af en finishte niet. Eerder pakte Hirscher in Zuid-Korea al het goud op de combiné en de reuzenslalom. Een nieuwe gouden plak zou hem in de geschiedenisboeken naast zijn landgenoot Toni Sailer en de Fransman Jean-Claude Killy gebracht hebben. Maar dat duo blijft dus het enige dat drie gouden medailles in de alpijnse ski behaalde tijdens eenzelfde editie van de Winterspelen.

Foto: EPA-EFE

Snowboardster Anna Gasser was de beste in de big air-competitie bij de vrouwen. De 26-jarige Oostenrijkse haalde een totaalscore van 185,00 punten, en hield zo de Amerikaanse Jamie Anderson (177,25 ptn) achter zich. De 16-jarige Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott (157,50 ptn) ging met het brons aan de haal. Het is voor Gasser haar eerste olympische titel. Anderson pakte eerder in Zuid-Korea in de slopestylecompetitie het goud. Bij de mannen staat de finale van de big air zaterdag op de agenda.

David Wise heeft het goud gepakt in de finale op de halfpipe bij de mannen in het freestyleskiën. De Amerikaan bleef met een score van 97.20 zijn landgenoot Alex Ferreira (96.40) voor. Het brons ging naar de 16-jarige Nieuw-Zeelander Nico Porteous (94.80). Wise verlengt zijn olympische titel, want ook vier jaar geleden was hij in het Russische Sotchi op de halfpipe de beste.