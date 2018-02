Drama voor Vanreusel na valpartij in combiné: zwaar knieletsel en operatie nodig

De Olympische Winterspelen zijn in mineur geëindigd voor Kim Vanreusel. Onze jonge landgenote had vannacht een afdaling en een slalom moeten afwerken tijdens de combiné, maar Vanreusel kwam al heel vroeg tijdens haar afdaling ten val. Ze werd afgevoerd naar een gespecialiseerd ziekenhuis, waar bleek dat ze een zware knieblessure heeft opgelopen. De 20-jarige zal in België geopereerd worden.

Vanreusel kwam al na zo’n vijftig meter afdalen stevig ten val. Ze ging hard tegen de grond en belandde vervolgens in het decor. De jonge skiester kermde van de pijn en moest op een slee ingepakt en afgevoerd worden, waardoor de wedstrijd minutenlang stillag. Vanreusel werd overgebracht naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in traumaletsels na valpartijen op skipistes. Daar bleek dat ze aan haar linkerknie een complex multiligamentair letsel heeft opgelopen en moet geopereerd worden. Die operatie zal normaal gesproken in België uitgevoerd worden. Momenteel ondergaat ze nog verdere onderzoeken in Pyeongchang. Voor Vanreusel eindigen de Spelen dus in mineur. Eerder kwam ze al in actie op de slalom (39ste), reuzenslalom, super-G (telkens 40ste) en afdaling (30ste).

Sam Maes in actie. Foto: Photo News

Even daarvoor had zowel Sam Maes als Kai Alaerts niet voor een verrassing kunnen zorgen tijdens de slalom bij de mannen. Maes finishte de eerste run in een tijd van 52,90 seconden en was zo iets meer dan vijf seconden trager dan snelste man Henrik Kristoffersen. Maes werd 37ste en deed zo wel beter dan Kai Alaerts, die de finish niet haalde. Alaerts, die op zijn 28ste voor het eerst meedoet aan de Spelen en alleen op de slalom in actie kwam, maakte al vroeg in zijn run een stevige fout en probeerde toch nog uit te skiën, maar daar slaagde hij niet meer in na een nieuwe fout.

Door de vele uitvallers had de 20-jarige Maes nog een behoorlijke kans op een mooie ereplaats, maar onze landgenoot ging in de tweede run net zoals Alaerts in de fout en haalde de finish niet. Beide Belgen werden dus niet geklasseerd. Een schande is dat overigens niet: van de 106 skiërs die begonnen in de slalom werden er uiteindelijk slechts 43 geklasseerd.

“Heel je leven werk je naar dit toe en dan gebeurt zoiets stoms”

“De piste was zeker niet te zwaar. Boven had ik echt een goed gevoel. Alles ging vlot”, vertelde Kai Alaerts na afloop. “Ik dacht op het iets vlakkere stuk wat meer risico te kunnen nemen, maar bij de overgang hang ik iets te ver achteruit op mijn ski. Ik heb nog geprobeerd verder te doen maar dan neem je nog meer risico’s en was het helemaal afgelopen.” De 28-jarige Alaerts had voor zijn exit een “heel goed gevoel” op de ski’s. “Ik had overal veel grip. Het skiën ging makkelijk maar dan maak ik één klein, stom foutje en stond ik ernaast. Heel je leven werk je naar dit toe en dan gebeurt zoiets stoms.”

Kai Alaerts moest ontgoocheld afdruipen na de eerste run. Foto: BELGA

Naast Alaerts haalden nog heel wat skiërs het einde van de eerste run niet op de piste van het Yongpyong Alpine Centre. Liefst 54 van de 106 starters moesten opgeven. Zelfs de Oostenrijkse topvedette Marcel Hirscher, al goed voor twee keer goud op deze Spelen, ging eruit. “Zoiets gebeurt, ook bij hem”, reageert Alaerts. “Het is de eerste keer in vier jaar dat het hem overkomt. Maar hij heeft al twee gouden medailles. Ik sta hier met lege handen.”