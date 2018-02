Trump bereid te overwegen dat leerkrachten wapens zouden dragen

De president van de Verenigde Staten is bereid om te overwegen dat sommige leerkrachten in een school wapens zouden dragen. Hij wil zo leerlingen beschermen bij een aanslag zoals die van vorige week in een middelbare school in Florida waarbij zeventien doden vielen.

De leerkrachten zouden hun wapen discreet moeten dragen en zouden een speciale opleiding krijgen, zegt president Donald Trump woensdag. Zijn communicatie is evenwel niet van die aard dat het erop lijkt dat al een beslissing is genomen over het omstreden idee. “Uiteraard zou dit enkel gelden voor leerkrachten die met een wapen kunnen omgaan.”