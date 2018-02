Gouverneur Herman Reynders heeft een klacht van raadslid Jan Peumans (N-VA) naar de vuilnisbak verwezen. Peumans vond het niet kunnen dat de gemeenteraad beslist had om noodverlichting te helpen plaatsen in een private mergelgrot in Zichen-Zussen-Bolder. “Geen maatregel van algemeen belang”, aldus Peumans. Maar de gouverneur oordeelt daar anders over.