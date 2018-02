Tv- en fotocamera’s zien haar even graag als Usain Bolt, maar op de Winterspelen is het net iets makkelijker om dé supervedette aan de haak te slaan. Wij bibberden mee tijdens het olympische afscheid van de vrouw die de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse fans in vervoering brengt, maar evengoed Donald Trump aan de schandpaal nagelt. Een dag in het spoor van Lindsey Vonn.