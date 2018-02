Nu al stormloop op Sushi Festival in Japanse Tuin

Tweeduizend (voorlopig) beschikbare tickets en gisteravond al meer dan 9.000 geïnteresseerden. Het eerste Sushi Festival in de Japanse Tuin lijkt een overdonderend succes te worden. Het evenement op zondag 15 april is een idee van vier PXL-studenten. “Stomverbaasd zijn we niet, want sushi is echt in. Maar zoveel mensen die in één dag reageren op Facebook, da’s wel bijzonder”, zeggen ze.