Incidenten en politiek geweld vieren hoogtij in verkiezingscampagne

RomeItalië gaat de laatste week in voor verkiezingen die in de rest van Europa met spanning gevolgd worden. Peilingen geven aan dat het land roerige tijden tegemoet gaat. Maar nu al zijn er zorgen over het grimmige politieke klimaat waarin incidenten aan de orde van de dag zijn.