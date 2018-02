“De politieke kaste in Brussel is smeriger dan alle tunnels en riolen samen”

De gesubsidieerde vzw’s in Brussel moeten transparant werken, twaalf bestuurders van de Brusselse daklozenopvang Samusocial moeten samen 346.000 euro aan zitpenningen terugstorten voor vergaderingen die nooit hebben plaatsgevonden. De grootste hap moet komen van voormalig Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur (112.000 euro) en OCMW-voorzitster Pascale Paraïta (113.000 euro). Het zijn slechts twee van de dertig aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie in het Brusselse Parlement. Die fileerde de schandalen die in juni vorig jaar aan het licht kwamen. Door een gebrek aan transparantie, controle en ethisch besef konden Brusselse mandatarissen zichzelf en hun vrienden via (semi-)publieke vzw’s verrijken.

Het rapport bewijst opnieuw dat de politieke kaste in Brussel smeriger is dan alle tunnels en riolen samen. Samusocial was amper losgebarsten of een vervolgaflevering was al in de maak: ook bij de vzw ...