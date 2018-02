Jef Vermassen: “Afspelen moordfilm Hardy was gruwelijkste uur van mijn leven”

In het proces tegen de vermeende seriedoder Renaud Hardy is de vertoning van de beelden van de moord op Linda Doms woensdagavond stopgezet na twee van de vijf fragmenten. De beelden maar vooral het geluid zijn naar verluidt te heftig. Het hof beraadt er zich over of het vervolg nog wel getoond moet worden.

Eerder vandaag besliste het Hof van Assisen al dat de beelden die Hardy maakte van de verkrachting (met foltering) van en de moord op Linda Doms, achter gesloten deuren vertoond zouden worden. Daarop hadden de verschillende burgerlijke partijen aangedrongen bij voorzitter Dirk Thys, ?omdat ook de doden recht hebben op privacy”. Ook het parket en de verdediging van Hardy gingen met het verzoek akkoord. In zijn tussenarrest verwees Thys onder meer naar bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Woensdagavond kregen de aanwezigen in de rechtszaal dan de integrale film, 40 minuten lang, te zien. Enkel de beelden van de fietsende Hardy en een fragment van enkele seconden waarop niets te zien of te horen is, waren weggelaten. Op dat moment had het publiek, de pers, en het merendeel van de nabestaanden de rechtszaal al verlaten: slechts twee personen van de burgerlijke partijen bleven zitten bij het begin van de vertoning.

“Van een uitzonderlijke gruwelijkheid”

Een van hen vertrok uiteindelijk toch nog tijdens de vertoning, en even later werd de vertoning van de film ook voor de overgebleven aanwezigen in de rechtszaal gestaakt. Na afloop wilden de aanwezige advocaten niets zeggen over de reactie in de rechtszaal, al noemde Jos Van der Velpen, advocaat van een burgerlijke partij, de beelden wel “van een uitzonderlijke gruwelijkheid.”

Ook Jef Vermassen wilde bij het verlaten van de rechtszaal niets zeggen, “want dat mogen we deontologisch niet”. In het VRT-programma ‘De Afspraak’ noemde de advocaat de vertoning later op de avond wel “het gruwelijkste uur van mijn leven”. Vermassen verdedigt ook de beslissing om de beelden te tonen: “Ik wou dat de jury de beelden zag. Ze moeten zich een beeld kunnen vormen.”

Jury mag zaal niet verlaten

Vermassen hoopt ook dat de juryleden “elkaar steunen. Ze staan er niet alleen voor. Als rechter moet je willen zien wat een dader aanricht. Anders ben je niet correct.” De juryleden moeten de film namelijk volledig bekijken, al mogen ze wel de blik afwenden of de oren sluiten. Mochten zij de zaal verlaten, dan is dat een procedurefout.

Opvallend: nadat de deuren weer geopend waren, vroeg Hardy of er wel psychologische ondersteuning was voor de jury. Assisenvoorzitter Dirk Thys antwoordde dat dat “niet Hardy’s probleem” is. Het proces hervat zoals gepland donderdag om 9 uur, met het vervolg van de uitleg over het onderzoek. Mogelijk komt er dan ook duidelijkheid over wat er met de niet-vertoonde fragmenten van de moord op Doms moet gebeuren.