Kris Princen mikt resoluut op titel in BK rally, Marc Timmers maakt comeback

Rallyrijder Kris Princen wil dit jaar met een Skoda Fabia R5 een gooi doen naar de Belgische titel. De rallyrijder stelde zijn plannen woensdagavond voor aan pers en fans. Princen rijdt een beperkt programma van 6 rally’s. Dit weekend behoort hij tot de favorieten voor de zege in de Rally van Haspengouw, zijn thuiswedstrijd.

In 1999 won Kris Princen de Belgische rallytitel. 19 jaar later wil hij nog eens kampioen van België worden. De voorbije jaren eindigde hij telkens als tweede in het BK rally. “Met de nieuwe reglementering, waarbij enkel de beste zes resultaten meetellen, wordt het een stuk interessanter om een gooi naar de titel te doen” zegt Kris Princen. “Je kan met een beperkt budget beginnen en zo je seizoen indelen. We rijden de rally van Haspengouw en starten drie weken later in Spa. In mei rijden we de Sezoensrally gevolgd door de Rally van Ieper.”

“Na vier wedstrijden maken we de balans op. Het is de bedoeling dat we nadien ook nog de East Belgian en de Condroz rijden. Ik zou graag nog eens kampioen worden, maar het liefst van al win ik rally’s. Als ik moet kiezen tussen een seizoen waarin ik één rally win en kampioen word of een seizoen waarin ik vier rally’s win en naast de titel pak, dan ga ik resoluut voor de tweede optie. Ik ben een sportman, wil altijd voluit gaan en winnen.”

Kris Princen komt opnieuw met een Skoda Fabia R5 uit de ateliers van BMA Autosport aan de start. Princen zal genavigeerd worden door Bram Eelbode. “Bram is een oude bekende. Van 2007 tot en met 2012 werkten we samen. Dinsdag hebben we voor het eerst getest. Het was alsof hij nooit weg was geweest.”

Marc Timmers maakt comeback

Rallyrijder Marc Timmers maakt dit weekend zijn comeback in de rallysport. Dat is opmerkelijk want Timmers reed 16 jaar geleden zijn laatste BK-wedstrijd. De 58 jarige Timmers start in de Rally van Haspengouw met een Subaru Impreza WRC uit de ateliers van First Racing. Timmers was de voorbije jaren actief als verkenner voor andere rijders. Als corijder krijgt hij Peter Kaspers naast zich.

Marc Timmers debuteerde in 1982 in de rallysport. In 1995 won hij met een Lancia Delta Integrale de Rally van de Hoge Venen, zijn enige BK-zege uit zijn carrière. Het is al van 2002 en de rally van de Condroz geleden dat Timmers nog eens aan de start van een rallywedstrijd stond. “De voorbije jaren werkte ik als ouvreur, verkenner zeg maar, voor meerdere rijders. Vorig jaar werkte ik samen met Kris Princen” zegt Marc Timmers. “Zo leerde ik Peter Kaspers kennen die tot vorig seizoen corijder van Princen was. Peter hield niet van de nieuwe generatie R5 wagens. Enkele weken geleden stelde hij me voor om samen de Rally van Haspengouw te rijden. En kijk, nu zaterdag starten we met een Subaru Impreza WRC in de Haspengouw rally. Met deze wagen won Petter Solberg in 2004 de Acropolis rally. Gisteren heb ik voor het eerst met de wagen getest. Het rijden ben ik niet verleerd maar in vergelijking met de andere rijders heb ik totaal geen competitieritme. Ik laat het allemaal op mij afkomen dit weekend. Als het meevalt en we een goed resultaat behalen, zit er een vervolg in.” .