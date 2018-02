Op Winterspelen betrapte curler weigert voor TAS te verschijnen: “Het heeft weinig zin”

De op meldonium betrapte Russische curler Alexander Krushelnitsky zal donderdag (om 06u00) niet getuigen voor het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS). “Het heeft in de huidige context weinig zin om me te verdedigen”, zei Krushelnitsky woensdag aan het Russische persagentschap RIA Novosti.

“In dopinggevallen als deze is het verdict vrij voorspelbaar, maar ik ben er klaar voor. Mijn schuld is bewezen met twee positieve testen. Het heeft geen zin om dat te ontkennen”, aldus Krushelnitsky, die altijd ontkende het verboden product met opzet ingenomen te hebben.

De Russische minister van Sport vroeg het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om clementie te tonen in het dossier. “Het is voor iedereen duidelijk dat doping de resultaten in het curling niet kunnen beïnvloeden”, aldus Pavel Kolobkov.

Krushelnitsky veroverde op de Winterspelen in Pyeongchang samen met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova de bronzen medaille bij de gemengde teams. Maandag opende het Internationaal Sporttribunaal TAS een dopingonderzoek naar Krushelnitsky, die zowel in het A- als het B-staal positief testte op meldonium. De Russische atleten onder olympische vlag riskeren hun bronzen plak te verliezen aan de Noorse curlers.

De zitting van het TAS begint donderdag in Zuid-Korea om 14u00 lokale tijd (06u00 Belgische tijd).