Mathieu van der Poel viert in stijl zijn 31ste zege van het seizoen op Cyclocross Masters: "Deze hoort er ook bij"

Mathieu van der Poel heeft in Waregem de Cyclocross Masters gewonnen, goed voor zijn 31ste zege van het seizoen. De Nederlander was nochtans als allerlaatste gestart maar na een alweer indrukwekkende inhaalrace kwam hij solo over de streep, waar hij tijd genoeg had om te vieren met een wheelie. De 23-jarige Nederlander haalde het licht afgescheiden van Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. De Nederlander Corné van Kessel werd vierde, voor Tim Merlier. De wedstrijd voor elite en beloften ging over slechts 30 minuten.

Geen Wout van Aert in Waregem, de wereldkampioen bereidt zich momenteel voor op zijn wegseizoen, en dus kon Mathieu van der Poel het zich permitteren om als allerlaatste het veld in de te duiken. Van der Poel diende dus heel wat terrein goed te maken, maar lang duurde het niet voor de Europese kampioen voorin zijn opwachting maakte.

Halfkoers trokken Merlier en Van der Poel in de aanval. Toen zij weer bijgebeend waren, achtte de afscheidnemende Rob Peeters zijn moment gekomen. Peeters slaagde erin een kloof te slaan, achter hem werd er een tijdje getwijfeld. Toen het tempo toch met een forse ruk de hoogte in ging, betekende dat het einde voor de vlucht van Peeters. Met nog drie ronden te rijden vormde zich een kopgroep van liefst 17 renners. Lang bleven die niet samen. Van der Poel ontbond zijn duivels en niemand slaagde erin de Nederlander ook maar iets in de weg te leggen.

"Eigenlijk zou deze zege er ook moeten bijhoren"

Met 31 zeges nadert Van der Poel op het record van Roland Liboton. Als hij zondag zijn laatste wedstrijd van het seizoen wint, kan de Nederlander dat seizoensrecord wel evenaren. Maar er is onenigheid of deze zege in Waregem wel mag meetellen.

"Op zich heeft hij er meer gewonnen", beaamde Van der Poel. "Het is moeilijk te zeggen, maar ik heb hier wel een rugnummer op. Het is een grijze zone, om het zo te zeggen. Ikzelf laat het een beetje in het midden. De beste referentie is eigenlijk toen Nys er 30 had, want toen was de indoor in Hasselt er ook bij heb ik mij laten vertellen. Eigenlijk zou deze er dan ook bijhoren."

Dat hij achteraan moest starten, zorgde niet voor stress. "Er was wel een redelijke opstopping in het begin, maar we waren met niet super veel. Uiteindelijk was het toch nog een explosief rondje, dat niet mag onderschat worden. Door de verharde stukken is het ook enorm glad als het afkoelt."

Hier heb je evenwicht voor nodig! #SoudalClassics pic.twitter.com/OCGYbpAnHi — Soudal Classics (@SoudalClassics) 21 februari 2018

Koersen dwars door een fontein, het kan! @AertsThijs voert in de eerste ronde de forcing. De Belgische kampioen bij de beloften wil zich laten zien. pic.twitter.com/xMzirE1jAV — Soudal Classics (@SoudalClassics) 21 februari 2018

Eerder op de avond was Van der Poel al de sterkste in de “Hold Your Horses”. Een wedstrijd waarin de renners een tijdlang moeten surplacen en daarna naar de eindmeet sprinten. Daarna volgde het hoogspringen met de fiets. Van der Poel geraakte ook bij zijn derde poging niet over 55 centimeter. De zege ging uiteindelijk naar Tom Meeusen, die als enige over 60 centimeter ging.

Foto: jcs