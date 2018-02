Chaos in vrouwenbasket: Namen stapt naar BAS, competitie wordt voorlopig opgeschort

De Belgische basketbalfederatie heeft woensdag in afwachting van een beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist om de competitie in de hoogste klasse van het vrouwenbasketbal voorlopig op te schorten.

De drastische beslissing komt er, nadat Namen een arbitrageprocedure had ingeleid bij het BAS. De Naamse vrouwen wonnen afgelopen weekend op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen Luik, maar voor de groene tafel werd hen een forfaitnederlaag aangesmeerd. Namen stelde immers de Amerikaanse Asia Boyd op, die volgens de basketbalfederatie niet speelgerechtigd was. De club ging daartegen in beroep bij het BAS. Het dossier wordt volgende week woensdag (28 februari) om 18u00 ingeleid.

In afwachting van dat vonnis, besliste organisator PromBas om de competitie voorlopig on hold te zetten. Na de reguliere competitie moeten immers de poules van de play-offs samengesteld worden, maar daarvoor moet PromBas het oordeel van het BAS kennen. De samenstelling van de drie poules, twee voor de titel en een voor het behoud, is er immers afhankelijk van.

Eerder besliste PromBas om het duel van woensdagavond tussen Namen en Willebroek in de kwartfinales van de Beker van België uit te stellen.