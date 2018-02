Wim was al 20 keer proefpersoon voor medicijnen: "Voor de toekomst van mijn kinderen"

Hasselt - Afgelopen jaar hebben zich 67 mensen gemeld bij het Jessa Ziekenhuis om medicijnen te testen voor farmareus Pfizer. Opvallend: bijna de helft komt uit Luik. Zo’n 22 procent van de ‘proefkonijnen’ is Limburger, de rest komt vooral uit Nederland. Na één jaar testperiode lanceert Pfizer nu een campagne om nieuwe proefpersonen te ronselen die medicijnen of therapieën willen testen. “Zo kunnen we ook vlugger nieuwe geneesmiddelen aan patiënten aanbieden.”

“Eén jaar geleden hebben we in het Jessa de Clinical Research Unit geopend, onze eerste satellietunit voor klinisch onderzoek. Sindsdien hebben zich al 67 vrijwilligers aangemeld. Het is ...