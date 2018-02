Wereldkampioen Sanne Cant sluit seizoen af in schoonheid met zege op Masters

Wereldkampioene Sanne Cant heeft in Waregem de Cyclocross Masters bij de vrouwen gewonnen. Cant was achteraan gestart maar schoof al snel op en reed in de vierde ronde al op kop van een kopgroepje met ook Vanderbeken, Van Loy en Kaptheijns. In de laatste ronde versnelde Van Loy maar Cant counterde gevat en trok fors door in de laatste strook, waardoor ze alleen over de finish kwam. De 27-jarige Antwerpse bleef in de seizoensafsluiter over 20 minuten de Nederlandse Maud Kaptheijns en Ellen Van Loy voor.

Van Loy was goed vertrokken in de ijzige koude en nam de bende een tijdje op sleeptouw. De kopposities wijzigden in de tweede ronde slag om slinger. Cant, die op de laatste positie was gestart, was dan al aan een indrukwekkende remonte bezig. Van Loy verdapperde in de voorlaatste ronde en in haar spoor volgden onder andere Cant en de Nederlanders Manon Bakker en Kaptheijns. Wereldkampioene Cant versnelde en kon de laatste rechte lijn als eerste indraaien. Ze vierde haar twintigste seizoenszege.

Eerder op de avond was Cant al de sterkste in de “Hold Your Horses”, een wedstrijd waarin de rensters een tijdlang moeten surplacen en daarna naar de eindmeet sprinten.

"Dit went nooit"

"Of dit went? Neen, op den duur zou je dat durven denken maar als je eens verliest dan besef je pas hoe graag je wint. Dan zie je dat zoiets nooit went", reageerde Cant. "Er komt nu een belangrijke periode aan om een goede basis te leggen: daarmee staat of valt een volledig seizoen. Elk jaar moet je keihard werken en hopen dat je hetzelfde niveau haalt . Ik kijk wel uit naar een beetje rust om er dan terug in te vliegen. Mijn grootste concurrenten in de toekomst? Er is wel wat jeugd op komst maar het is nog afwachten wie stappen zet zoals Kaptheijns of ze zal bevestigen. En dan is het nog afwachten want Verdontschot, die vorig seizoen stappen zette, bleef dit seizoen wat hangen."

