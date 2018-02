Opnieuw wapenarsenaal gevonden bij tiener: dag na schietpartij Florida ging ook hij met geladen pistool naar school

Bij een tiener uit de Amerikaanse staat Maryland is thuis een heus wapenarsenaal gevonden. De jongeman was op school opgedaagd met wapens bij zich, waaronder ook een geladen pistool. Dat deed hij een dag na de bloedige schietpartij op een school in Florida.

De achttienjarige Alwin Chen is donderdag in Montgomery County in hechtenis gekomen nadat hij op school, de Clarksburg High School, een geladen pistool en een mes had meegebracht. Dat was een dag na de bloedige schietpartij waarbij op een school in Florida zeventien mensen zijn doodgeschoten.

Bij een huiszoeking is bij Chen een heus wapenarsenaal aangetroffen zoals een AR15-geweer, munitie, meerdere granaten, een tactische jas, en een ontsteker voor een landmijn. De tiener zou ook vroeger al minstens één keer een vuurwapen naar school hebben meegebracht.