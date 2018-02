VIDEO. Onze journalist volgt allereerste scootmobielles in Ziekenhuis Maas en Kempen

Maaseik - Hoe trotseer ik veilig het verkeer? Hoe rij ik een stoep op en af? Hoe manoeuvreer ik door een draaideur? Op 5 maart starten de allereerste lessen ‘Hoe rij ik met een scootmobiel?’ van ons land in Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) in Maaseik. En wij kregen gisteren de eerste proefles. “De meeste ongevallen gebeuren als de bestuurder alleen is: door van de stoep te kantelen of na een fout manoeuvre in een gracht te sukkelen.”

De eerste vijf Maaseiker Bastards krijgen vanaf 5 maart scooterles in en rond het ziekenhuis in Maaseik. Eerst een theorieles, dan een praktijkles in de ziekenhuisgangen, om te eindigen met drie lessen ...