Zoon van prinses Stéphanie van Monaco stapt in het huwelijksbootje

Het Monegaskische vorstenhuis mag zich opmaken voor een huwelijksfeest. De zoon van prinses Stéphanie van Monaco, de 25-jarige Louis Ducruet, is verloofd met zijn vriendin Marie Chevallier. De prinses maakte zelf de verloving van het paar bekend.

Louis Ducruet is de oudste van de drie kinderen van prinses Stéphanie (53), hij is daarmee ook een neef van vorst Albert II van Monaco (59). Zijn vader is de ex-man van Stéphanie, Daniel Ducruet, een lijfwacht.

De jongeman toonde zich de afgelopen jaren al vaker samen met zijn vriendin Marie Chevallier bij publieke optredens. Een datum of locatie voor het huwelijk is nog niet meegedeeld.