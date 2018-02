Wat?Het derde seizoen van dit gruwelijk (goed) Napolitaans maffia-epos, geïnspireerd door het gelijknamige boek van misdaadjournalist Roberto Saviano over de Camorra.

Waarom? ‘Gomorra’ is niet meer verrassend te noemen. De maffiosi vechten nog steeds genadeloos voor elke morzel grond in de Napolitaanse getto’s, en elke escalatie in hun oorlogje is ...