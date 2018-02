Ervaren senioren in verbinding brengen met jonge KMO's en vice versa. Het is de bedoeling van Mentor 55+, dat werd gelanceerd in het Genkse Thor Central. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt naar de inzet van het grijze goud, klink het. Jonge bedrijven kunnen veel opsteken van de ervaren rotten in het vak. De vergrijzing van onze provincie biedt een economische opportuniteit.