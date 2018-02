Hasselt -

Al 67 vrijwilligers uit de regio rond Limburg hebben zich het afgelopen jaar aangemeld bij het farmaceutisch bedrijf Pfizer om testpersoon te zijn, voor nieuwe medicijnen. Die selectie gebeurt nu sinds een jaar samen met het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Zo een onderzoek is belangrijk, want alleen door alles grondig te testen leren we alle bijwerkingen van een medicijn kennen zegt Pfizer. Zij houden vandaag een studiedag in het Jessa Ziekenhuis.