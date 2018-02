“Ze weten dat niemand bij oorlog te winnen heeft”

Houthalen-Helchteren -

“Nu voel je wat dooi met de Winterspelen, maar zelfs tijdens het opbod tussen Trump en Kim Jong-un, heb ik me nooit in gevaar gevoeld. Collega’s in Europa en familie spreken mij er wél over aan, maar hier is dat nauwelijks een gespreksonderwerp. Koreanen beseffen goed dat niemand bij een oorlog te winnen heeft. Zeker Noord-Korea niet. De VS ook niet. In Zuid-Korea wonen veel Amerikaanse zakenmensen en militairen.” Het komt er allemaal weloverwogen uit bij expat Jan Nouwen. De Helchterenaar leidt voor chemiereus BASF enkele Zuid-Koreaanse vestigingen en is al net zo nuchter als de Koreanen. Toch als het over wereldpolitiek gaat.