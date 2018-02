Tongers paard wordt Europa’s eerste blindengeleidepaard

Tongeren - Een Europese primeur voor de Brugse Monique Vandenabeele: ze wordt de allereerste Europese die op pad kan met een blindengeleidepaard. Minipaard Dinky wordt nu nog opgeleid in Tongeren, maar in september verhuist hij naar Brugge.

Van blindengeleidehonden kijken we ondertussen niet meer op, maar dat iemand met een visuele beperking zich laat begeleiden door een paard, dat is nieuw. De primeur is voor Monique en paard Dinky, zo’n 70 centimeter hoog.

“Sinds het overlijden van mijn blindengeleidehond komt ik te weinig buiten. Met Dinky wil ik gaan joggen, wandelen in het bos of naar het strand gaan”, vertelt Monique aan Radio 2. De Brugse betaalt zo’n 28.000 euro voor Dinky. Daarvoor kan ze de komende 30 jaar, als alles goed gaat, op zijn hulp rekenen.

Opleiding

Dinky wordt momenteel nog opgeleid in Tongeren door Jules O’Dwyer, die met haar hond Matisse nog ‘Britain’s Got Talent’ won. Een tijdje geleden ging TVL mee op pad tijdens de opleiding. Samen winkelen of een wandeling maken door de stad, het bleek allemaal geen probleem voor Dinky.

Volgens O’Dwyer heeft een blindengeleidepaard alleen maar voordelen ten opzichte van een hond. “Een paard is niet zo snel afgeleid. Hij is op mensen gericht, hij is open en vriendelijk. Maar hij zoekt niet die afleiding zoals een hond wel doet.”

En hoe zit dat dan met die paardendrollen? “Daar heb je minder last mee dan met hondendrollen. Hij doet dat liever in zijn stal dan op straat”, stelt O’Dwyer gerust.