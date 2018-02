Parket opent onderzoek naar student die meisje filmde onder de douche

Een student is wegens zedenfeiten uit het bestuur van een studentenhome in Gent gezet. De jongeman probeerde met zijn GSM een meisje onder de douche te filmen, maar werd betrapt. Het parket van Gent is een onderzoek gestart, en heeft hem meteen de toegang tot alle studentenhuizen ontzegd.

De feiten speelden zich maandag af in het bekende studentenhome Vermeylen, waar ruim 450 studenten op kot zitten. De student in kwestie was lid van het praesidium van het studentenhome. Hij werd betrapt toen hij een meisje onder de douche probeerde te filmen met zijn GSM. Het meisje in kwestie diende meteen klacht in bij de lokale politie, die de student meteen meenamen voor verhoor. Het parket van Gent is een onderzoek gestart.

Tine Dezeure, woordvoerder van de UGent, bevestigt het incident. “Een student betrapt is tijdens het filmen in een gemeenschappelijke doucheruimte in de home Vermeylen. Daar zijn aparte, afgesloten douchecabines. Onderaan is echter een opening, waarlangs hij kon filmen. Zijn slachtoffer betrapte hem, zag zijn gsm en heeft hem onmiddellijk geconfronteerd, de politie ingeschakeld en ons verwittigd.”

De student in kwestie is meteen uit presidium en het bestuur van de home gezet. De UGent heeft ook een “voorlopige ordemaatregel” genomen tegen de student. “Hij mag voorlopig niet meer binnen in geen enkele home. Zijn toegangsbadge is afgenomen. Dat is in afwachting van een definitief onderzoek, waarbij hij gehoord zal worden en zijn verhaal kan doen. Dan wordt eventueel overgegaan tot een definitieve sanctie.”