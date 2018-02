Proces Hardy: vertoning van videobeelden vroegtijdig stopgezet na te heftige fragmenten

Op vraag van de verschillende burgerlijke partijen in het proces tegen de vermeende seriedoder Renaud Hardy beraadde het hof zich woensdagnamiddag over de vraag of de beelden die Hardy maakte tijdens de moord op en verkrachting met foltering van Linda Doms, al dan niet achter gesloten deuren getoond moesten worden. Ook het parket en Hardy’s advocaat sloten zich bij dat verzoek aan. Met een tussenarrest besliste het hof dat ze op het verzoek ingaan en dat de beelden achter gesloten deuren zullen getoond worden. Woensdagavond werd de gruwelfilm vertoond, maar na twee van de vijf fragmenten werd de film stopgezet wegens te heftig.

De familie van Berlinda ‘Linda’ Doms, één van de twee vrouwen die Renaud Hardy vermoordde, vroeg dat de beelden die Hardy maakte van de moord achter gesloten deuren getoond worden. “Ze zijn van een onovertroffen gruwelijkheid”, zei hun advocaat Jos Vander Velpen. “Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat een dader dit soort wandaden filmt. Ook doden hebben recht op privacy. Het is voor de familie alsof men haar voor een tweede keer vernedert.”

Dieter Van Hemelryck verdedigt andere nabestaanden van Doms, en pikte in op het privacy-element in het pleidooi van Vander Velpen. “Hardy heeft gevraagd onherkenbaar te zijn tijdens dit proces”, zei hij. “Toch stellen we vast dat van Doms door allerhande media een foto gebruikt wordt, blijkbaar van Facebook geplukt. Zij heeft echter niet meer de stem om te vragen onherkenbaar te zijn. Die foto is elke keer weer een steek in het hart van deze mensen.”

De andere advocaten, ook die van Hardy, sloten zich samen met het openbaar ministerie aan bij de beslissing. Het assisenhof sprak zich na een korte schorsing van de zitting uit: het verzoek wordt ingewilligd.

Woensdagavond werden de beelden getoond. Na twee van de vijf fragmenten werd de gruwelfilm stopgezet wegens te heftig. Het hof beraadt er zich over of het vervolg morgen/donderdag getoond wordt. Slechts twee personen van de burgerlijke partijen bleven zitten bij het begin van de vertoning. Een van hen vertrok uiteindelijk toch nog tijdens de vertoning.