Invloedrijke Amerikaanse predikant Billy Graham overleden

De invloedrijke Amerikaanse (onder andere televisie-)-predikant en christelijke evangelist Billy Graham is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media woensdag en zo heeft zijn diens naam dragende Evangelische Vereniging via een woordvoerder bevestigd. De prediker heeft een toonaangevende rol gespeeld in het revitaliseren van de Amerikaanse evangelische beweging.

Volgens zijn familie overleed William Franklin Graham Jr woensdagmorgen bij hem thuis in de staat North Carolina.

Gods machinegeweer

Graham vond al op zestienjarige leeftijd een religieuze roeping. Dankzij zijn charisma, een stentorstem en vurige preken lokte hij snel massa’s aan. Hij kreeg de bijnaam “Gods machinegeweer”.

Van de jaren veertig tot de eerste jaren van de 21ste eeuw ging hij preken in alle uithoeken van de wereld, tot in de vroegere Sovjet-Unie, China en Noord-Korea toe. In meer dan 185 landen predikte hij voor zowat 215 miljoen mensen.

Meerdere decennia was Graham een onvermijdelijke gesprekspartner van twaalf Amerikaanse presidenten, onder andere Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, George Bush sr en Barack Obama. De evangelist hielp ook George Bush in de jaren tachtig in het overwinnen van zijn alcoholverslaving.

Graham ontmoette alle groten ter wereld, van koningin Elizabeth over Moeder Teresa tot paus Johannes Paulus II.

Zijn Billy Graham Evangelistic Association verzorgt wekelijkse radio-uitzendingen (al meer dan 50 jaar), tijdschriften, films, columns in kranten en televisiespecials. Hij werkte ook met video’s en podcasts.

In 2005 ging Graham met pensioen om toch nog te schrijven en boeken te publiceren. Hij was al jaren zwaar ziek.