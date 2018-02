Studieduur voor het behalen van masterdiploma wordt langer

De gemiddelde studieduur voor bachelorstudenten om in Vlaanderen een masterdiploma te halen is het afgelopen decennium gestegen. Dat geldt zowel voor de eenjarige als tweejarige masteropleidingen.

Bij de eenjarige masteropleidingen (60 studiepunten) haalde tijdens het academiejaar 2007-2008 respectievelijk 60,58 en 70,87 procent der mannelijke en vrouwelijke studenten binnen het jaar hun diploma. Tijdens het academiejaar 2015-16 was dat nog slechts 41,6 en 50,68 procent. De percentages voor wie dit diploma na twee academiejaren haalt stijgen in deze periode (tot en met het academiejaar 2014-15) van 18,57 tot 31,74 procent bij de mannen en van 14,07 tot 25,96 procent bij de vrouwen. Ook bij de tweejarige masteropleidingen (120 studiepunten) zien we een gelijkaardige evolutie. Het aantal mannelijke studenten, dat binnen de twee academiejaren zijn diploma haalt, daalt er van 66,78 procent in 2007-2008 tot 59,95 procent in 2014-2015. Bij de vrouwen is er in die periode een vermindering van 77,04 tot 66,03 procent. Ook hier is er een sterke stijging van het aantal studenten dat pas na drie academiejaren zijn diploma haalt. Bij de mannen stijgt het aantal van 12,38 tot 20,8 procent (van 2007-2008 tot 2013-2014) en bij de vrouwen van 11,07 tot 21,68 procent.