Vijftig nieuwe tips na uitzending over Nicky Verstappen

De uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond over de zaak Nicky Verstappen heeft 50 nieuwe tips opgeleverd. Daarbij zijn ook namen genoemd. Dat heeft de Nederlandse politie woensdagmiddag bekendgemaakt. De politie gaat alle tips nader onderzoeken. De uitzending kwam live vanuit het gemeentehuis in Landgraaf.

De uitzending van Opsporing Verzocht was voor een deel gewijd aan het grote DNA-verwantschapsonderzoek rond de dood van Nicky Verstappen. Dat onderzoek begint zaterdag in Heibloem, waar Nicky woonde, en een deel van de regio Parkstad. Aan 21.500 mannen is gevraagd om vrijwillig DNA af te staan.

Nicky Verstappen werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide waar hij op jeugdkamp was.

