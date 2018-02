Jennifer Lawrence reageert verontwaardigd na ophef over foto met Matthias Schoenaerts: "Ik ben echt beledigd"

Acteurs Jennifer Lawrence, Matthias Schoenaerts, Joel Edgerton, Jeremy Irons en regisseur Francis Lawrence zijn momenteel bezig aan een promotournee voor hun nieuwste film 'Red Sparrow'. En het is een van die beelden van een fotoshoot in Londen die wat controverse veroorzaakt. Lawrence staat namelijk in het barre Britse weer in een sexy jurk te poseren, terwijl de heren naast haar warm zijn ingeduffeld.

Groot-Brittannië staat niet meteen bekend om zijn hoge temperaturen of zachte winters en het hoeft dan ook niet te verbazen dat de cast en regisseur van 'Red Sparrow' voor een warme winterjas hadden geopteerd voor een fotoshoot op een dakterras in Londen. Alleen viel er eentje uit de toon, Jennifer Lawrence stond erbij in sandalen en een hoog uitgesneden jurk, haar haren wapperend in de wind.

Op Twitter barstte meteen een discussie los. Zo vonden velen dat dit nog maar eens het toonbeeld is van hoe seksistisch Hollywood nog steeds is. "Dit is zo'n bedroevend en onthullend beeld, nog niet in het minst omdat ik daarnet buiten ben geweest en het verdorie vriest", klinkt het onder meer. "Echte gelijkheid zou willen zeggen dat ofwel Jennifer een jas zou mogen aandoen of dat Jeremy Irons met de billen bloot zou poseren."

(De tekst gaat verder onder de tweets.)

This is such a quietly depressing (and revealing) image. Not least because I've been outside today and it's bloody FREEZING. pic.twitter.com/BRnmgKJ5wY — Helen Lewis (@helenlewis) 20 februari 2018

J-Law reageert: "Ik ben echt beledigd"

Maar Jennifer Lawrence zelf reageert meteen. Ze is absoluut niet gediend met de kritiek op haa dure jurk. "Wauw", schrijft ze op haar Facebookpagina. "Ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen bij het reageren op deze controverse. Dit is niet alleen belachelijk, maar ik en echt extreem beledigd."

"Die jurk van Versace was prachtig, denken jullie nu echt dat ik die ga bedekken met een jas en een sjaal? Ik ben maar vijf minuten buiten geweest, maar ik zou er zelfs voor in de sneeuw hebben gestaan. Ik hou van mode, en dit was mijn eigen keuze."

"Dit is seksistisch, belachelijk en absoluut niet feministisch", zegt ze nog. "Overdreven reageren op dingen die iemand zegt of doet en daarmee controverse creëren over iets pietluttigs zoals wat ik aandoe, is geen stap vooruit. Het is alleen maar een onnozele afleiding van de echte problemen. Doe eens serieus! Alles wat ik aandoe, kies ik zelf. En als ik het koud wil hebben, DAN IS DAT OOK MIJN KEUZE!"