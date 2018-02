Mayeur moet onterecht ontvangen zitpenningen Samusocial terugbetalen

Er was een totaal gebrek aan transparantie en controle bij de Brusselse daklozenopvang Samusocial. Dat blijkt uit de algemene vaststelling van de Brusselse onderzoekscommissie. De commissie heeft dertig aanbevelingen opgesteld.

De Brusselse onderzoekscommissie-Samusocial stelt in haar rapport dat er geen enkele wil was bij de vzw Samusocial om verandering te brengen in het systeem. De daklozenorganisatie kwam in juni 2017 in opspraak nadat duidelijk werd dat voormalig voorzitter en PS-politica Pascale Peraïta en andere bestuurder voor tienduizenden euro’s aan zitpenningen hadden geïnd. De affaire kostte ook Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) de kop.

Volgens de commissie is het schandalig dat het systeem-Peraïta niet in vraag werd gesteld. De commissie heeft vandaag verschillende aanbevelingen voorgesteld. Cruciaal in die lijst: de onterecht ontvangen presentiegelden moeten terugbetaald worden en de vzw moet een inventaris opstellen van de schenkingen in natura.

Verder wordt de vzw aangeraden om een intern controlesysteem in te voeren, notulen te verplichten voor organen die opgericht werden door de Raad van Bestuur, en presentiegelden te regelen in de statuten.

Momenteel is een grondige hervorming bezig bij de vzw.