VN “diep bezorgd” over escalatie van geweld in Syrië

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is “diep bezorgd” over de escalatie van geweld in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. De leider van de VN vreest dat de bombardementen van het Syrische leger een “verwoestende impact voor de burgers” zullen hebben.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn dinsdag nog 106 burgers omgekomen bij de bombardementen op de enclave in de buurt van Damascus. Dezelfde bron had maandag ook al melding gemaakt van 127 burgerslachtoffers.

Guterres vraagt de strijdende partijen om respect te tonen voor fundamentele mensenrechten, zoals de bescherming van burgers tijdens gewapende conflicten. “Bijna 400.000 mensen in Oost-Ghouta krijgen te maken met luchtaanvallen en bombardementen”, zegt VN-woordvoerder Stéphane Dujarric. De inwoners van Oost-Ghouta hebben af te rekenen met “extreme leefomstandigheden, vooral ondervoeding”, klinkt het nog.

Veilige zone?

Guterres herinnert er ook aan dat Rusland, Iran en Turkije tijdens een onderhandelingsronde in Astana Oost-Ghouta hadden aangeduid als een “veilige zone”. Alle partijen moeten “hun engagementen op dat vlak” nakomen, stelt Dujarric.

Ook de mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft in een mededeling haar bezorgdheid geuit over de toestand in Oost-Ghouta. Diana Semaan, de onderzoeker voor Syrië, spreekt over “flagrante oorlogsmisdaden”.

“De Syrische regering, met steun van Rusland, richt zich opzettelijk op haar eigen mensen in Oost-Ghouta. Mensen hebben de afgelopen zes jaar niet alleen een wrede belegering ondergaan, ze zitten nu ook gevangen in een dagelijks spervuur van aanvallen die hen doelbewust doden en verminken, en die flagrante oorlogsmisdaden vormen”, zo staat in een mededeling op de website van Amnesty.