Thuis van wacht? Telt als werk, oordeelt Europees Hof

Wie van thuis uit wachtdiensten doet voor het werk, en op relatief korte tijd op het werk moet kunnen zijn, mag die uren aanrekenen als arbeidstijd. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in de zaak van een vrijwillige brandweerman uit Nijvel.

De brandweerman daagde de stad Nijvel voor de rechter omdat hij een vergoeding wilde krijgen voor de wachtdiensten die hij van thuis moest doen. Hij vond dat die uren telden als arbeidstijd.

Het arbeidshof in Brussel verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie, dat nu oordeelt in het voordeel van de brandweerman. Dat hij binnen de acht minuten na een oproep aanwezig moest kunnen zijn op het werk, gaf de doorslag.

Thuiswachtdiensten beperken net als gewoon werk ‘zeer sterk de mogelijkheid’ voor werknemers om andere dingen te doen, stelt het Hof in zijn arrest. Ook het feit dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op een plaats die door zijn werkgever is aangewezen - in dit specifieke geval moest de brandweerman voortdurend thuisblijven - en zich daar ter beschikking moet houden, speelt mee in de beslissing.

Over de verloning die dan moet gelden voor thuiswachtdiensten, daarover kan het Hof zich niet uitspreken. Die bevoegdheid ligt namelijk bij de lidstaten van de Europese Unie. De arbeidsrechtbank in Brussel is bovendien niet verplicht om het arrest van het Europees Hof te volgen.