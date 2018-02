Overschot op Vlaamse begroting loopt op tot 360 miljoen euro, Minister Tommelein tevreden

Het overschot op de Vlaamse begroting van 2017 loopt op tot 361,7 miljoen euro. Dat blijkt uit het eerste uitvoeringsrapport van het monitoringcomité. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) reageert tevreden: “De besparingen in het begin van deze legislatuur werpen hun vruchten af. Hierdoor kunnen we nu volop inzetten op bijkomende investeringen”.

In 2016 engageerde de Vlaamse regering zich om vanaf 2017 jaarlijks een begroting voor te leggen die structureel in evenwicht is. Alle voorafgaande rapporten van het monitoringcomité wezen reeds uit dat het evenwicht voor 2017 gehaald zal worden.

In oktober 2017 was er nog sprake van een licht overschot van 18,5 miljoen euro. Dat overschot was in december 2017 al opgelopen tot 170 miljoen euro en in de laatste berekening van het monitoringcomité is nu sprake van 361,7 miljoen euro. De verdere verbetering van het resultaat is onder meer te danken aan bijna 40 miljoen euro extra inkomsten uit de erfbelasting en meerdere uitgaven die iets lager uitvallen dan voorzien.

Voor Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein is het hogere begrotingsoverschot een goede zaak. “De Vlaamse begroting is na enkele moeilijke jaren terug op orde gebracht. We houden als Vlaamse regering woord. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we mooi op schema en kunnen we nu volop inzetten op bijkomende investeringen.”

Ook N-VA-fractieleider Matthias Diependaele reageert tevreden: “Met dit beleid hebben we de trein van de aantrekkende economie niet gemist maar bijkomende jobs en welvaart gecreëerd. We hebben de tekorten weggewerkt - eerder dan de andere deelstaten.” “De oppositie kwam met onheilsberichten en zette deze begroting weg als gebaseerd op los zand, maar het blijkt nu integendeel een zeer solide begroting”, aldus de N-VA-fractieleider.