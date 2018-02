Zweeds prinsesje viert vierde verjaardag met schattige fotoshoot

Prinses Leonore is zopas vier geworden. Voor de gelegenheid heeft de Zweedse koninklijke familie enkele nieuwe portretten vrijgegeven van het meisje. Zij is de dochter van prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill.

Het is in Zweden een traditie dat als er een verjaardag van een van de prinsen of prinsessen voor de deur staat er dan nieuwe foto's van de kinderen worden vrijgegeven. Dit keer was het de beurt aan Leonore die zopas vier geworden is. De foto's werden genomen door Erika Gerdemark en de fotoshoot vond plaats in de leefruimte van het gezin in hun huis in Stockholm.

Leonore is het eerste kindje van prinses Madeleine, de jongste dochter van koning Karel XVI Gustaaf van Zweden en koningin Silvia, met de Amerikaanse zakenman Christopher O’Neill en ze staat achtste in rij voor de troon. Ze hebben met prins Nicolas ook een zoontje van twee en Madeleine is momenteel hoogzwanger van hun derde telg die normaal in maart geboren zal worden.