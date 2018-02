FOTO. Ooievaar gespot in Zelem

Halen / Diest -

De voorbije dagen is in Zelem (Halen) en Schaffen (Diest) een ooievaar gespot. Ook in het Antwerpse werd deze sierlijke vogel al gespot. Een beetje vroeg, maar uitzonderlijk is het volgens Gerald Driessens, vogelkenner van Natuurpunt, niet. “Deze vroege dieren zijn de verkenners van hele divisies ooievaars die noordwaarts keren. Het zijn vogels die in de buurt hebben overwinterd. We zien meer en meer ooievaars dat doen. Eerst waren het de project-ooievaars (zoals die van Planckendael), maar intussen zitten er ook wilde exemplaren bij.”