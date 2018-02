Populaire sportkampen tijdens de krokusvakantie

Kortessem - Tijdens de krokusvakantie namen 70 kinderen deel aan de sportkampen voor kleuters en lagereschoolkinderen in sportpark De Weyer in Kortessem. De sportkampen werden georganiseerd door de sportdienst van de gemeente.

Veertig kleuters namen deel aan het kleutersportkamp ‘Bonte Beestenboel’. Elke voormiddag werden de kleuters door de begeleidsters uitgedaagd met attractieve, leuke sport- en spelactiviteiten in sportpark De Weyer.

Ook voor de lagereschoolkinderen werd een gevarieerd programma uitgewerkt, met op vrijdag een uitstap naar Jumpsquare te Hasselt. De titel van dit sportkamp was dan ook ‘Let’s jump. “De jongens en meisjes hebben met heel wat nieuwe sporten kunnen kennismaken, waarvan zij telkens enkele basistechnieken hebben aangeleerd.”, aldus sportfunctionaris Steven Wilberts. Onder meer bal- en racketsporten en turnen kwamen aan bod. “De sportactiviteiten wisselden we af met spelen als Starwars-trefbal en het immer plezante 4-kampenspel.”

De uitstap naar het nieuwe Jumpsquare in Hasselt werd hoogtepunt van het sportkamp. “De kinderen konden zich uitleven in een arena vol trampolines en valkuilen, vol met zachte blokken en opblaasbare landingsmatten.” Het sportkamp werd afgerond met een parcours ‘reis om de wereld’ in het eigen sportpark De Weyer te Kortessem.