Renaud Hardy valt agent aan tijdens overbrenging naar gevangenis in Hasselt

Renaud Hardy heeft dinsdagavond een politieman aangevallen. Dat zei procureur Alexandra Van Kelst bij het begin van de derde procesdag.

Tijdens het overbrengen van de rechtbank in Tongeren naar de gevangenis in Hasselt, zou hij hebben aangegeven dat hij dringend moest plassen. Er werd hem gezegd dat hij nog even moest wachten en daarna zou de seriemoordenaar zijn gordel hebben losgemaakt en vervolgens een politieman aangevallen. Er werd pv opgemaakt en dat pv werd op de zitting in Tongeren aan het dossier gevoegd.

Op vraag van zijn advocaat Frédéric Thiebaut kreeg Hardy woensdagochtend de mogelijkheid om zijn versie van de feiten te geven.

“Ik werd door twee agenten van de politie van Hasselt begeleid”, vertelde Hardy. “Ik vroeg om te plassen. Puur uit noodzaak. Die mannen zeiden: ‘subiet’. Ik wist niet dat we op slechts vijfhonderd meter van de gevangenis waren. Ik dacht dat men stopte om mij te laten plassen, maar op dat moment viel ik op die agent die naast mij zat. Hij heeft me tegen de grond gelegd of gestampt, ik weet niet, ik had mijn boeien nog aan. En euh... tumult, hè.”

Wat later vertelde Hardy aan de voorzitter dat hij last had van zijn nek. “Ik heb een stijve nek, want het was gisteren een serieuze confrontatie”, zei hij, terwijl de vraag over iets helemaal anders ging.