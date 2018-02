Mode Het is al zilver wat blinkt op de catwalk bij Maison Margiela

Voor de modeshow van Maison Margiela tijdens de Londense modeweek werd op geen streepje zilver meer of minder gekeken, integendeel haast de hele collectie bestond er uit en ook de pub waarin het evenement plaatsvond was helemaal met aluminiumfolie bekleed. De verwijzingen naar de bekende New Yorkse club Studio 54 en Andy Warhol waren nooit ver weg, alles glitterde als een discobal en ook polaroids speelden een belangrijke rol. De collectie bestond voornamelijk uit Margiela-klassiekers zoals de jeans met vijf zakken, de Tabi-laarzen en truien met rolkragen, maar dan door creatief directeur John Galliano in een blinkend nieuw kleedje gestopt.