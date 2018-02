Eerste Limburgse ziekenhuis laat bloed van kankerpatiënten thuis afnemen

Genk -

Kankerpatiënten van het ZOL in Genk moeten in de toekomst niet meer drie à vier uur zitten wachten in het ziekenhuis om bloed te laten nemen, dat te laten analyseren, hun chemo te laten bereiden en dan de kuur effectief te starten. Thuisverpleegdienst uniZ.org gaat voortaan aan huis bloed afnemen. Een koerierdienst brengt dat meteen naar het ziekenhuis en de volgende dag laat de dokter weten of de patiënt mag langskomen voor chemo. Het Genkse ziekenhuis is het eerste in Limburg dat zo’n contract uitschreef.