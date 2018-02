En dan zit plots de Queen op de eerste rij tijdens de Londense modeweek

Er zat een wel heel verrassende gast op de eerste rij van de modeshow van de jonge Britse ontwerper Richard Quinn. Niemand minder dan de Queen had er een plaatsje ingenomen naast Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour. Het was de allereerste keer dat ze naar de London Fashion Week kwam kijken.

Op 91-jarige leeftijd zag de Queen haar tijd gekomen om voor het eerst naar een modeshow te gaan tijdens de Londense modeweek. Ze koos voor de gelegenheid voor het evenement van ontwerper Richard Quinn en was daarvoor blijkbaar ook al naar een tentoonstelling geweest over het werk van de bekende hoedenmaker Stephen Jones.

De Queen kreeg een plaatsje front row en daarbij het gezelschap van niemand minder dan Anna Wintour, zowat de modekoningin. Aan de andere kant zat Caroline Rush, CEO van de British Fashion Council. Ze droeg voor de gelegenheid een lichtblauw mantelpakje in tweed en enkele juwelen van Swarovski.

Meghan Markle kleden

Dat de Queen tijdens de modeshow aanwezig was, had alles te maken met het feit dat ze aan Quinn de allereerste Queen Elizabeth II Award for British Design wou overhandigen. Een nieuwe prijs die vanaf nu jaarlijks wordt uitgereikt aan een nieuw talent in de sector.

De ontwerper was in elk geval in de wolken met al de eer die hem te beurt viel. Hij noemde het achteraf een surrealistische ervaring en liet in één adem weten dat hij graag Meghan Markle zou willen kleden.