Oscar and the Wolf sluit zondag 17 juni het noordpodium van Pinkpop af. Dat zal het festival deze woensdag bekendmaken tijdens de presentatie van de line-up.

In 2015 stond de band nog in de tent in het Nederlands Limburgse Landgraaf. Binnenkort staan ook optredens op Werchter Boutique en in het Sportpaleis gepland.

Oscar and the Wolf speelt op Pinkpop op dezelfde dag als onder andere Bruno Mars en Editors.

Meer info en tickets: www.pinkpop.nl