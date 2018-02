Brussel - Woensdag krijgen we vrij zonnig maar koud weer met een schrale wind uit het noordoosten. Op de Ardense Hoogten komen de temperaturen niet meer boven het vriespunt, elders kan het nog 4 of 5 graden worden. Het koudegevoel wordt nog versterkt door een matige noordoostenwind, meldt het KMI.

Donderdag krijgen we zonnig en droog weer, bij maxima tussen 3 à 4 graden in Vlaanderen en 0 of -2 graden in de Hoge Venen. Door de matige wind uit oost tot noordoost voelt het echter kouder aan.

Ook vrijdag en tijdens het weekend krijgen we mooi en zonnig winterweer bij temperaturen tot 2 à 3 graden in het centrum van het land. Ook de nachten blijven helder en het gaat bijgevolg in heel het land vriezen, met minima tussen -1 en -7 graden. Verder staat er nog steeds een schrale noordoostenwind, die het koudegevoel zal versterken.

Maandag en dinsdag lijkt er iets meer bewolking te zullen zijn, maar blijft het droog en koud. De maxima liggen rond het vriespunt of net eronder, met ‘s nachts temperaturen tot -6 à -7 in het centrum van het land.