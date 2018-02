Zweden slaat alarm: “Cash verdwijnt te snel”

Er is paniek in Zweden, het land waar cash betalen volkomen in onbruik is geraakt en bijna iedereen betaalt met de smartphone.

Steeds meer Zweedse winkels hangen bordjes op met ‘geen cash’. Zelfs bedelaars hebben er bordjes met hun telefoonnummer en de vraag te betalen in Swish, een app waarmee je geld kunt overmaken aan familie en vrienden. Maar de Zweedse Centrale Bank slaat nu alarm. Het gaat zo snel dat het moeilijk is voor de banken om de betaalinfrastructuur voor cash (zoals geldautomaten) te handhaven. Dat is een probleem voor ouderen en andere hardnekkige gebruikers van cash, meldt Bloomberg. Een studie moet zoeken naar oplossingen.