Amerikaanse agenten in Antwerpse ‘war on drugs’: Waslijst aan maatregelen moet drugstrafiek verminderen

Een half jaar nadat de federale politie alarm sloeg over de tonnen coke die de Antwerpse haven overspoelen, is het ‘Stroomplan’ eindelijk klaar. Het politiek gevoelige plan moet antwoord bieden op het falende drugsbeleid. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil alvast de banden aanscherpen met Amerikaanse drugsbestrijders. Er komt ook, voor het eerst in ons land, een speciale taskforce met tachtig specialisten.