Vonn blijft achter met bronzen plak in afdaling, wereldkampioen uitgeschakeld in big air

Lindsey Vonn is er niet in geslaagd om in haar mogelijk voorlaatste olympische finale goud te pakken. De Amerikaanse maakte een klein foutje tijdens de finale in de afdaling en moest vrede nemen met brons, het goud was voor de Italiaanse Sofia Goggia. In de kwalificaties van de big air viel een verrassing te rapen, want de Noorse wereldkampioen Staale Sandbech slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale.

Nadat Lindsey Vonn op de super-G naast het podium belandde (zesde) kreeg de Amerikaanse een nieuwe kans op eremetaal in de afdaling. De Amerikaanse kwam al vroeg aan de beurt, maar maakte een klein foutje en beet haar tanden stuk op de tijd van de Italiaanse Sofia Goggia. De Noorse Ragnhild Mowinckel nestelde zich nog tussen beide dames in, waardoor Vonn haar mogelijk laatste olympische finale afsloot met brons. Onze landgenote Kim Vanreusel werd dertigste.

Lindsey Vonn gaf toe dat ze de Spelen in de toekomst erg zal missen. De 33-jarige Vonn, die viermaal deelnam aan de Winterspelen, skiet donderdag in Pyeongchang waarschijnlijk haar laatste olympische proef. Voor de Spelen van 2022 in Peking zal ze waarschijnlijk passen. “Ik ga de Spelen missen”, opende de Amerikaanse na haar race. “Dat is één van de redenen waarom alles zo emotioneel voor mij werd vandaag. Ik hou van de druk bij de start, het gevoel alles te willen geven dat in je zit en je dan van de berg naar beneden te smijten in de hoop een medaille te pakken.”

Donderdag komt Vonn nog uit in de combiné. De Amerikaanse miste de Spelen in Sotsji in 2014 door een blessure en maakte al bekend niet te stoppen na deze Spelen. Maar ze voegde er ook aan toe dat het “een medisch mirakel” zou zijn indien we haar nog terugzien op de olympiade in 2022. Ook in Pyeongchang klaagde ze na de snelheidsraces over kniepijn. “Ik wou dat mijn lichaam niet zo’n pijn deed”, vervolgde de Amerikaanse, die 81 Wereldbekerzeges op haar palmares heeft staan. “Ik ben heel blij dat ik in mijn laatste olympische afdaling op het podium sta. Dat voelt heel speciaal aan.”

Ook goudenmedaillewinnares Sofia Goggia betoonde haar eer aan de Amerikaanse Lindsey Vonn, die brons pakte op haar laatste Spelen. “Een ongelooflijke prestatie”, aldus de kersvers olympisch kampioene. “Vonn is de grootste skiester aller tijden. Ik zag haar in 2010 vanuit mijn zetel goud pakken in Vancouver en hoopte toen ooit hetzelfde te kunnen bereiken. En kijk, dat is gelukt. Ik heb de perfecte race neergezet en geskied als een samoerai.”

De Italiaanse, die in de skiwereld bij wijlen gek wordt verklaard omwille van haar kamikazestijl en voorspelbare valpartijen, nam woensdag geen risico’s en skiede zo naar goud. “Ik heb vandaag mijn verstand gebruikt. Dat werkt toch af en toe”, lachte Goggia na afloop. “Ik heb me geconcentreerd op een aantal punten. Ik was net een samoeraizwaard. Dinsdag, na de derde training, wist ik hoe ik het ging aanpakken. Ik wist dat ik het verschil kon maken en heb dat kunnen waarmaken.”

In de kwalificaties van de big air kwamen drie Belgische snowboarders in actie, maar Seppe Smits, Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer konden zich alledrie niet plaatsen voor de finale. In de eerste kwalificatierun kon de Noorse wereldkampioen Staale Sandbech zich verrassend niet plaatsen voor de finale. Hij werd zevende en viel zo net buiten de finaleplaatsen. Wel erbij is de Amerikaan Redmond Gerard, die twee weken geleden verrassend goud won op de slopestyle en zich met 0,25 punt meer dan Sandbech nét plaatste. Ook Max Parrot (Canada), Niklas Mattsson (Zweden), Kyle Mack, Chris Corning (allebei Verenigde Staten) en Michael Schärer (Zwitserland) haalden de finale.

De tweede kwalificatiereeks werd met een monsterscore van 97.50 gewonnen door Carlos Garcia Knight (Nieuw-Zeeland): de andere vijf geplaatsten uit die reeks zijn Jonas Boesiger (Zwitserland), Mark McMorris (Canada), Torgeir Bergrem (Noorwegen), Sébastien Toutant (Canada) en Billy Morgan (Verenigd Koninkrijk). Het niveau in die reeks lag ongekend hoog, want nummer zes Morgan haalde een score van maar liefst 90.50!

Op de korte kür in het kuntschaatsen ging de amper 15-jarige Russin Alina Zagitova (82,92 punten) met de zege aan de haal. Haar landgenote Evgenia Medvedeva (81,61 ptn) volgde als tweede, voor de Canadese Kaetlyn Osmond (78,87 ptn). Zagitova zette bovendien een nieuw wereldrecord neer op de korte kür. Medvedeva had enkele minuten daarvoor op haar beurt ook al het wereldrecord scherper gezet. Onze landgenote Loena Hendrickx eindigde als 20ste en mag deelnemen aan de vrije kür.

De Canadees Brady Leman heeft het goud veroverd in de skicross in het freestyleskiën. De finalerace, waar vier skiërs aan de start verschenen, werd ontsierd door een valpartij met de Rus Sergey Ridzik en de Canadees Kevin Drury. Zo konden Leman en de Zwitser Marc Bischofberger er alleen vandoor. Leman kaapte uiteindelijk het goud weg voor Bischofberger, Ridzik eindigde op ruime afstand als derde. De 31-jarige Canadees viel vier jaar geleden in Sotchi nog net naast het podium. De Franse titelverdediger Jean-Frédéric Chapuis sneuvelde eerder op de dag in de kwartfinales. Opvallend: waar het podium in Sotchi nog volledig Frans was, haalde geen enkele van onze zuiderburen ditmaal de finale...

De Verenigde Staten hebben zich op het ijshockeytoernooi niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Tsjechië was in de kwartfinales na strafschoppen (3-2) te sterk. De Verenigde Staten traden in Zuid-Korea aan zonder spelers uit de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL, maar met ijshockeyers die niet in de eigen competitie actief zijn. Tsjechië treft in de halve finales de winnaar van het duel tussen de olympische atleten uit Rusland en Noorwegen. Die wedstrijd staat later op de dag op de agenda. In de andere kwartfinales kijkt titelhouder Canada Finland in de ogen en ontmoet Zweden Duitsland.

Regerend olympisch en wereldkampioen Canada zal haar titel in het curling bij de vrouwen niet verlengen. Canada verloor woensdag op de elfde speeldag van Groot-Brittannië (6-5) en is uitgeschakeld. Het is de eerste keer sinds 1998, toen curling op het olympisch programma kwam, dat de Canadese vrouwen niet op het podium staan. Groot-Brittannië, in Sotsji in 2014 goed voor brons, werd in 2002 in Salt Lake City olympisch kampioen.