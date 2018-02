Opnieuw minder buitenlanders in bouwsector volgens staatssecretaris, maar bouwsector trekt cijfers in twijfel

Brussel - Het aantal buitenlandse werknemers dat via detachering in ons land komt werken, blijft stijgen. Maar in de bouw neemt hun aantal wel voor het tweede jaar op rij af. Dat blijkt althans uit een antwoord van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) op een parlementaire vraag van Kamerlid Wouter Raskin (N-VA). De bouwsector zelf betwijfelt de cijfers. Volgens de sector is er eerder sprake van een stagnatie dan van een daling.

De afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse werknemers in ons land explosief toegenomen. De meesten werken via detachering. Dat betekent dat ze in dienst zijn van een bedrijf in eigen land en ze ...