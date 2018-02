Nieuwe getuigenissen over misbruik in sportclubs: “Toen ik 9 was betastte hij me”

Er zijn nieuwe getuigenissen opgedoken over grensoverschrijdend gedrag in sportclubs. Tinneke Sonck en Jan Van Aken getuigden in Van Gils en Gasten op Eén hoe ze als kind misbruikt werden.

Tinneke Sonck, die nu voor Paul Magnette werkt, turnde als kind. In die periode werd ze ook misbruikt door een trainer. Dat begon met subtiele aanrakingen, hij greep naar de billen en een kus op de mond toen ze 7 jaar was, in een overvolle turnzaal. “Toen ik 9 was kwam hij tijdens een stage in onze slaapkamer naast mij op de grond zitten tijdens platte rust ’s middags. Hij boog zich voorover. Hij begon mij te betasten, onder mijn pyjama. Hij is met zijn vingers binnengedrongen. Niemand had het door. Rond mij lagen meisjes te slapen. Hij was een meester in het subtiel zo’n zaken doen.”

Het gaat om de trainer van de Franstalige turnvereniging waar Tinneke trainde. Ze vroeg andere meisjes of hij dat bij hen ook gedaan had, maar dat was niet het geval. Tinneke en de andere meisjes besloten daarop om niets te vertellen aan hun ouders. Ze hadden schrik dat ze dan niet meer naar de club mochten komen, terwijl ze wilden blijven sporten.

Tinneke besefte toen ook niet hoe ernstig de situatie was.

(lees verder onder de video)

“Tientallen keren verkracht, jaren aan een stuk”

Ook Jan Van Aken werd misbruikt, toen hij voetbalde. “Het misbruik gebeurde van mijn 7e tot mijn 12e, door mijn toenmalige voetbalcoach”, zegt hij in Van Gils & Gasten. “Dat sluipt binnen. Je weet niet wat er aan het gebeuren is. Dat begint met heel ongemakkelijke aanrakingen. Ik heb het ganse palet meegemaakt. Tot verkrachting toe. Verschillende keren, tientallen keren, jaren aan een stuk.”

Jan durfde er niks van zeggen, omdat de man in kwestie hoog aangeschreven stond in het dorp. “Hij was kinderpsycholoog. Hij had zich intussen ook ingewerkt in mijn eigen sociaal leven, hij had het vertrouwen van mijn ouders gewonnen. En als je 9 of 10 jaar bent, dan ga je daar niet tegenin. Hij had ook het vertrouwen van mijn ouders gewonnen. Je bent ervan overtuigd dat je niet geloofd gaat worden.”

Verwoestende impact

Voor Jan had het misbruik een verwoestende impact. “Mijn kindertijd is daardoor getekend geweest, door heel veel ziek te zijn. Mijn pubertijd is getekend geweest door depressie. Het is zo ver gegaan dat ik op de sporen heb gestaan, dat ik eruit wilde stappen.”

De voetbaltrainer werd uiteindelijk gestraft. De turnleraar van Tinneke niet. De man is zelfs nog actief in de club waar Tinneke destijds trainde. Bovendien kan hij niet meer gestraft worden, aangezien de feiten verjaard zijn. Maar Tinneke Sonck hoopt dat met haar getuigenis ogen zullen geopend worden.

- Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op Zelfmoordlijn1813.be. -